Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на Олимпиаду

Спортсмен получил право выступить в скиатлоне, раздельной гонке и марафоне.
Владимир Рубанов 14-12-2025 15:32
© Фото: Maxim Thore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 25-е место в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. Его время составило 24 минуты 1 секунду, свидетельствуют результаты на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

На первой отсечке гонки Коростелев шел четвертым, но потом отстал от лидеров. Победитель норвежец Эйнар Хедегарт опередил его на 1 минуту 20,3 секунды. Первые пять мест заняли норвежцы.

Коростелев выполнил норматив еще на три квоты на Олимпиаду-2026 в Италии. Квоты получены в скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Ранее Коростелев завоевал право участвовать в олимпийском спринте. В той же дисциплине квоту получила россиянка Дарья Непряева.

Коростелев и Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина первыми из россиян получили нейтральный статус от FIS. Савелию 22 года, он чемпион мира среди юниоров и многократный чемпион России.

Спортивный арбитражный суд разрешил россиянам участвовать в соревнованиях FIS в нейтральном статусе при соблюдении критериев: отсутствие связей с военными и службами безопасности, а также поддержки спецоперации на Украине. Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

