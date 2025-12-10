FIS предоставила нейтральные статусы лыжникам Коростелеву и Непряевой

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус двум российским лыжникам и фристайлистке. Эти спортсмены смогут принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева - чемпионы России в лыжных гонках. Коростелеву 22 года, и он уже четырежды становился лучшим в стране. В нынешнем сезоне Кубка России он занимает второе место в общем зачете. Непряевой 23 года. Она дважды побеждала на чемпионатах России и возглавляет общий зачет кубка страны. Она младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой.

Анастасия Таталина - чемпионка мира в лыжном фристайле. Ей 25 лет. Она завоевала титул чемпионки мира по биг-эйру в 2021 году. В 2018 году Таталина одержала победу на национальном первенстве в этой же дисциплине. В 2019 году она стала серебряным призером на зимней Универсиаде в слоупстайле.

Нейтральный статус получили также шесть белорусских спортсменов. Позже список допущенных атлетов будет обновляться. Спортсменов из России и Белоруссии стали допускать к соревнованиям после решения Спортивного апелляционного суда, который признал неправомерным решение FIS об их отстранении.