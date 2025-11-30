Дегтярев: новое руководство МОК «здорово» по отношению к России

В Международный олимпийский комитет (МОК) пришли новые силы. И, по предварительным оценкам, это силы здоровые, заявил в беседе со «Звездой» глава Минспорта, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

«Кирсти Ковентри, новый президент, передала сразу наше досье в юридическую комиссию, которая завершит свою работу в ближайшие месяцы. После чего уже будет решение исполкома, на основе рекомендаций юркомиссии», - подчеркнул он.

Со слов Дегтярева, прежний глава МОК Томас Бах не только не передавал в комиссию досье РФ, но и дезинформировал общественность, говоря о том, что «мяч на стороне России». Страна еще в декабре прошлого года подготовила все документы в соответствии с олимпийской картой, добавил он.

«С декабря по июнь наше досье лежало без движения. Только Кирсти Ковентри начала встречные шаги», - подчеркнул глава Минспорта.

Кроме того, Ковентри резко отреагировала на решение некоторых правительств, особенно европейских, отказать во въезде российским спортсменам. За это Россия благодарна, сказал Дегтярев.

Ранее глава Минспорта сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на недопуск россиян на соревнования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Россиян допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе.