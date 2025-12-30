Украинская атака на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области подтвердила террористическую сущность киевского режима, который незаконно удерживает власть. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал удар по президентской госрезиденции.

Министр поблагодарил иностранных партнеров, которые осудили действия Киева и прислали Путину слова солидарности.

«Расистская сущность киевского режима и цинизм опекающих его внешних спонсоров хорошо видны добропорядочным членам мирового сообщества, которые не могут не понимать, что без прекращения преступной политики невозможен успех переговоров», - следует из сообщения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупредил, что РФ нанесет ответный удар за террористическую атаку Киева по госрезиденции Владимира Путина.

Президент Казахстана Токаев и лидер Узбекистана Мирзиеев решительно осудили провокационную атаку киевского режима. Премьер-министр Индии Моди заявил, что глубоко обеспокоен атакой ВСУ. Он призвал избегать действий, которые могут подорвать дипломатические усилия. Премьер Пакистана Шариф назвал попытку атаки серьезной угрозой миру и безопасности.

Президент Киргизии Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке, которая подрывает переговорные усилия по урегулированию украинского кризиса.