МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: атака на резиденцию Путина подтвердила террористическую суть Киева

Москва благодарна иностранным партнерам за осуждение действий Украины.
Дима Иванов 30-12-2026 16:32
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Украинская атака на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области подтвердила террористическую сущность киевского режима, который незаконно удерживает власть. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал удар по президентской госрезиденции.

Министр поблагодарил иностранных партнеров, которые осудили действия Киева и прислали Путину слова солидарности.

«Расистская сущность киевского режима и цинизм опекающих его внешних спонсоров хорошо видны добропорядочным членам мирового сообщества, которые не могут не понимать, что без прекращения преступной политики невозможен успех переговоров», - следует из сообщения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупредил, что РФ нанесет ответный удар за террористическую атаку Киева по госрезиденции Владимира Путина.

Президент Казахстана Токаев и лидер Узбекистана Мирзиеев решительно осудили провокационную атаку киевского режима. Премьер-министр Индии Моди заявил, что глубоко обеспокоен атакой ВСУ. Он призвал избегать действий, которые могут подорвать дипломатические усилия. Премьер Пакистана Шариф назвал попытку атаки серьезной угрозой миру и безопасности.

Президент Киргизии Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке, которая подрывает переговорные усилия по урегулированию украинского кризиса.

#в стране и мире #Сергей Лавров #новгородская область #МИД РФ #атака всу #Госрезиденция Путина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 