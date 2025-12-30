МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Главы Казахстана и Узбекистана осудили атаку ВСУ на резиденцию Путина

Президент России провел телефонные разговоры с лидерами стран.
Константин Денисов 30-12-2026 14:33
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты Узбекистана и Казахстана решительно осудили атаку ВСУ на резиденцию российского лидера в ночь на 29 декабря в Новгородской области. Мирзиеев назвал ее безрассудной и террористической.

Кроме того, оба лидера тепло поздравили Путина с наступающим Новым годом и отметили значительный прогресс в развитии отношений России с их государствами.

В разговоре с Токаевым Путин отдельно обсудил некоторые итоги визита казахстанского лидера в Москву в ноябре 2025 года.

Беспилотники ВСУ атаковали резиденцию Путина в ночь на 29 декабря. Действия Киева осудил и глава Белого дома Дональд Трамп в телефонной беседе с российским президентом.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после инцидента Россия ужесточит свою позицию в переговорах по Украине.

