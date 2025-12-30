МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ОАЭ осудили попытку Киева атаковать резиденцию Путина

В Эмиратах подчеркнули солидарность с российским лидером.
Глеб Владовский 30-12-2026 01:15
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Объединенных Арабских Эмиратах осудили попытку киевских властей напасть на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в МИД ОАЭ.

«ОАЭ решительно осудили попытку нападения на резиденцию... Путина... выражают осуждение этого гнусного акта и угрозы, которую он представляет для безопасности и стабильности», - цитирует заявление aif.ru.

Власти страны подчеркнули свою солидарность с российским лидером. Кроме того, в ОАЭ отвергают все формы насилия, которые направлены на подрыв безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что атака на резиденцию Путина не может иметь оборонительный характер. Он добавил, что военным ВСУ не следовало так поступать.

