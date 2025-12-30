МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Адвокат: Долину могут выселить еще до Нового года

Решение о выселении артистки вступило в силу 25 декабря.
Дима Иванов 30-12-2026 15:17
© Фото: Юрий Кочетков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Народную артистку России Ларису Долину могут выселить из квартиры в центре Москвы еще до Нового года, если та откажется ее покидать. Решение Московского городского суда от 25 декабря о выселении народной артистки и ее родственников из пятикомнатной квартиры в Хамовниках вступило в силу немедленно, отметил в разговоре со «Звездой» юрист Вадим Багатурия.

«Решение по этому вопросу вынес Мосгорсуд. Оно вступило в силу незамедлительно. И поэтому Ларису Долину уже сегодня могут выселить, потому что завтра нерабочий день», - сказал Багатурия.

Для этого ФССП должна открыть исполнительное производство, подчеркнул специалист.

В 2024 году Лариса Долина продала квартиру в центре Москвы Полине Лурье за 112 млн рублей, но позже заявила, что сделала это под влиянием мошенников, которым передала деньги. Нижние инстанции сначала вернули жилье певице, оставив покупательницу без квартиры и средств. Однако 16 декабря Верховный суд РФ отменил эти решения, подтвердил сделку и оставил квартиру за Лурье как добросовестным приобретателем. Вопрос о выселении был направлен на новое рассмотрение в Мосгорсуд, который удовлетворил соответствующий иск. Сторона Долиной просила отсрочку до 10 января, но суд ее не предоставил.

