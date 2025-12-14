МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Очень рада»: Лурье прокомментировала спор о квартире Долиной после победы в суде

Покупательница квартиры Долиной поблагодарила всех за поддержку во время судебных разбирательств.
Глеб Владовский 17-12-2025 21:08
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье впервые дала комментарий насчет спора о недвижимости после победы в суде. Она выступила в эфире «Первого канала».

«Мы очень рады и отмечаем важный для нас день - победу. Конечно, я очень рада», - сказала она.

Лурье также поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку во время судебных разбирательств.

Ранее сообщалось, что столичный суд проведет 25 декабря заседание по вопросу о выселении певицы Ларисы Долиной и членов ее семьи из спорной квартиры. Материалы дела поступили из Верховного суда РФ для нового апелляционного рассмотрения в части требований.

Напомним, Верховный суд России вынес решение по делу Долиной. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила все решения нижестоящих судов. По решению ВС РФ право собственности на жилплощадь остается за покупательницей Полиной Лурье. В ближайшее время рассмотрят иск о принудительном выселении народной артистки и членов ее семьи.

#в стране и мире #суд #квартира #Лариса Долина #Полина Лурье
