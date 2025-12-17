МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении Долиной 25 декабря

Материалы дела поступили из Верховного суда.
Глеб Владовский 17-12-2025 16:59
© Фото: Pavel Kashaev Global Look Press

Столичный суд проведет 25 декабря заседание по вопросу о выселении певицы Ларисы Долиной из спорной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москва.

«Поступило на новое апелляционное рассмотрение в части требований гражданское дело по спору между Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Заседание судебной коллегии назначено на 25 декабря 2025 года», - говорится в сообщении.

Материалы дела поступили в Мосгорсуд из Верховного суда Российской Федерации для нового апелляционного рассмотрения в части требований, пишет RT.

Ранее юрист Валерия Рытвина в беседе со «Звездой» заявила, что решение Верховного суда РФ по делу Долиной повлечет изменение судебных решений для других пострадавших, оказавшихся в подобной ситуации. Она отметила, что сейчас люди могут подать свои жалобы в соответствующие инстанции для пересмотра.

