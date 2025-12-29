Вещи Долиной из Хамовников вывезли несколько грузовых авто

Российская артистка Лариса Долина отказалась покидать квартиру в Хамовниках до 30 декабря. Тем временем у подъезда наблюдается перемещение грузчиков и подъезжают все новые грузовые машины. Съемочная группа «Звезды» побывала у дома певицы и заметила сотрудников грузоперевозок.

Как сообщила адвокат покупательницы жилой площади Светлана Свириденко, певица вместе с семьей съедут до 5 января, добавив, что не знает, «что у них там в голове».

«Ультимативно заявили, что покинут жилье не раньше 5-го. Будем предпринимать действия, если после этого числа ничего не случится», - пообещала она, ее цитирует 360.ru.

Напомним, Мосгорсуд постановил освободить квартиру до 25 декабря. Прежде скандальной продажей занялся Верховный суд РФ, который решил, что квартира должна принадлежать Полине Лурье, которая приобрела ее в 2024 году за 112 миллионов.

В эфире Первого канала 17 декабря купившая у певицы недвижимость Полина Лурье впервые дала комментарий относительно жилищного спора. Она сказала, что празднует победу и благодарит всех тех, кто поддерживал ее во время судебных разбирательств.