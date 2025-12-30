МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков назвал атаку на резиденцию президента РФ терактом против Путина и усилий Трампа

По словам пресс-секретаря президента РФ, террористический акт на резиденцию Путина в Новгородской области направлен на срыв переговорного процесса.
Игнат Далакян 30-12-2026 12:29
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Террористическая атака Киева на резиденцию президента России в Новгородской области была направлена не только против Владимира Путина, но и против усилий главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это террористический акт, который направлен на срыв переговорного процесса», - отметил он.

Песков напомнил рождественское обращение главы киевского режима Владимира Зеленского и слова, которые он в нем говорил в адрес президента РФ.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн заявил, что ЕС может быть причастен к атаке на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, Украина выполняет указания Европы.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #Дмитрий Песков #террористическая атака
