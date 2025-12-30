Экс-советник Трампа намекнул на причастность ЕС к атаке на резиденцию Путина

Бывший советник главы Белого дома Дональда Трампа Майкл Флинн заявил, что ЕС может быть причастен к атаке на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС», - написал Флинн.

ВСУ атаковали резиденцию российского лидера в ночь на 29 декабря. Силами ПВО был уничтожен 91 украинский беспилотник.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ужесточит свою позицию в переговорах по Украине, но не будет из них выходить.

Путин и Трамп 29 декабря провели телефонный разговор по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Президент США признался, что именно от российского лидера узнал об атаке на его резиденцию и осудил ее.