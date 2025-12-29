МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: Киев предпринял атаку дронами на госрезиденцию президента в Новгородской области

Сведений о пострадавших и ущербе не поступало, сообщил глава МИД России.
Игнат Далакян 29-12-2026 18:12
© Фото: Минобороны России (фото из архива) © Видео: ТРК «Звезда»

Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку беспилотниками на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Сведений о пострадавших и ущербе не поступало.

«Киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области», - сказал глава МИД России.

Он отметил, что все БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны ВС РФ. Данных о пострадавших и ущербе от обломков дронов не поступало.

Лавров подчеркнул, что действия не останутся без ответа. Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены, добавил министр иностранных дел России.

Ранее глава российского дипломатического ведомства предупреждал европейских политиков, что в случае нападения Россия даст сокрушительный ответ. Лавров напомнил европейцам, что РФ не собирается нападать.

#в стране и мире #Сергей Лавров #переговорная позиция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 