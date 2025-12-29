Лавров: Киев предпринял атаку дронами на госрезиденцию президента в Новгородской области

Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку беспилотниками на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Сведений о пострадавших и ущербе не поступало.

«Киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области», - сказал глава МИД России.

Он отметил, что все БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны ВС РФ. Данных о пострадавших и ущербе от обломков дронов не поступало.

Лавров подчеркнул, что действия не останутся без ответа. Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены, добавил министр иностранных дел России.

Ранее глава российского дипломатического ведомства предупреждал европейских политиков, что в случае нападения Россия даст сокрушительный ответ. Лавров напомнил европейцам, что РФ не собирается нападать.