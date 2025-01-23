Бербок: новая помощь Украине никак не связана с соцпособиями в ФРГ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отвергла связь между финансированием очередной помощи Украине и выплатами социальных пособий немецким гражданам. Об этом высокопоставленный дипломат заявила в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Эти €3 млрд не имеют абсолютно никакого отношения к социальным выплатам, таким как пенсии, которые также гарантированы законом», - цитирует ТАСС слова Бербок.

Речь идет о намерении Берлина выделить киевскому режиму помощь в объеме трех миллиардов евро, против которого выступает канцлер Германии Олаф Шольц. Он призывает отложить этот вопрос до досрочных парламентских выборов в ФРГ, назначенных на 23 февраля. Инициативу о помощи Киеву продвигают Бербок и германский министр обороны Борис Писториус.

По данным Bild, на прошлой неделе глава немецкого МИД покинула заседание правительства страны, после того как Шольц наложил вето на проект, который предусматривает передачу средств.