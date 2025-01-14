МО Германии заявило, что не может выделить Киеву помощь на 3 млрд евро

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что пока его страна не может выделить Украине военную помощь.

Как он объяснил, это связано с тем, что бюджет на текущий 2025 год в республике еще не согласован. Это заявление Писториус сделал во время визита в украинскую столицу Киев. Его заявление приводит газета Der Tagesspiegel.

«Писториус выразил надежду, что решение будет найдено в ходе продолжающихся в Германии переговоров о дополнительной помощи Украине в размере трех миллиардов евро», - отмечает издание.

Напомним, 13 января сообщалось, что немецкое минобороны подготовило новый пакет военной помощи Украине на три миллиарда евро, тогда же глава ведомства Писториус отметил, что они ждут окончательного его согласования со стороны правительства.

Кроме того, министр обороны опроверг слухи, что канцлер Олаф Шольц блокирует выделение этой помощи.

Десятого января издание Spiegel писало, будто бы Шольц заблокировал новый пакет военной помощи Киеву на несколько миллиардов евро. Его подготовили и продвигают главы МИД и Минобороны Германии Анналена Бербок и Борис Писториус.