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Bild: Бербок ушла с совещания после отказа Шольца выделить деньги Киеву

Глава МИД осталась недовольна вето, наложенным канцлером.
Сергей Лебедев 2025-01-18 13:37:07
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок покинула заседание правительства, на котором обсуждалось предоставление Украине военной помощи в размере трех миллиардов евро. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на издание Bild.

Отмечается, что это произошло после того, как Олаф Шольц наложил вето на проект, который предусматривает выделение средства. Данное решением якобы вызвало крайне негативную реакцию со стороны Анналены Бербок.

Напомним, на этой неделе немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что пока ФРГ не может выделить Украине военную помощь в размере трех миллиардов евро. По его словам, это связано из-за несогласованности бюджета на текущий год.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует выделение средства. Однако эти слухи опроверг Борис Писториус.

#в стране и мире #Украина #Германия #мид #ФРГ #помощь #Анналена Бербок
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