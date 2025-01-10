Spiegel: Шольц заблокировал новый «миллиардный пакет» помощи Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует передачу Киеву нового пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро, который продвигают главы МИД и Минобороны ФРГ Анналена Бербок и Борис Писториус, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

«Канцлер Шольц считает, что в этом нет необходимости», - говорится в материале.

Отмечается, что очередное выделение средств для Украины планировалось осуществить до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля. Тем самым министры хотели показать незыблемость немецкой поддержки киевского режима на фоне возможного снижения помощи со стороны США.

Так, в новый пакет помощи должны были войти три системы ПВО IRIS-T и снаряды, ракеты для Patriot, десять гаубиц и боеприпасы. Однако в администрации канцлера объяснили позицию нежеланием ставить нового главу страны перед свершившимся фактом выделения дополнительных средств.

Накануне Шольц также высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа увеличить странам НАТО расходы на оборону до 5% от ВВП. По его словам, Германия должна делать больше для своей безопасности.

Одновременно с этим в конце декабря президент США Джо Байден объявил о дополнительном выделении средств Украине и передаче стране сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.