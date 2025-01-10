МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Spiegel: Шольц заблокировал новый «миллиардный пакет» помощи Киеву

Очередной пакет подготовили главы МИД и Минобороны ФРГ Анналена Бербок и Борис Писториус.
Елизавета Кондрикова 2025-01-10 01:55:05
© Фото: Rolf Vennenbernd, Globallookpress dpa

Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует передачу Киеву нового пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро, который продвигают главы МИД и Минобороны ФРГ Анналена Бербок и Борис Писториус, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

«Канцлер Шольц считает, что в этом нет необходимости», - говорится в материале.

Отмечается, что очередное выделение средств для Украины планировалось осуществить до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля. Тем самым министры хотели показать незыблемость немецкой поддержки киевского режима на фоне возможного снижения помощи со стороны США.

Так, в новый пакет помощи должны были войти три системы ПВО IRIS-T и снаряды, ракеты для Patriot, десять гаубиц и боеприпасы. Однако в администрации канцлера объяснили позицию нежеланием ставить нового главу страны перед свершившимся фактом выделения дополнительных средств.

Накануне Шольц также высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа увеличить странам НАТО расходы на оборону до 5% от ВВП. По его словам, Германия должна делать больше для своей безопасности.

Одновременно с этим в конце декабря президент США Джо Байден объявил о дополнительном выделении средств Украине и передаче стране сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.

#Германия #Олаф Шольц #помощь Украине #Анналена Бербок #пакет военной помощи #борис писториус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 