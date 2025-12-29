МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: новый разговор Путина и Трампа состоится «в самое ближайшее время»

Лидеры двух стран вновь поговорят по телефону.
Тимур Юсупов 29-12-2026 12:52
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится уже «в самое ближайшее время». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального спикера Кремля, когда дата и время диалога станут окончательно известны, об этом обязательно официально сообщат.

«В самое ближайшее время. Мы сообщим вам», - пообещал Песков в беседе с журналистами.

Ранее лидеры двух государств провели длительный телефонный разговор, в котором обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта. В конце диалога Путин и Трамп договорились созвониться еще раз после того, как американский президент проведет переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

#Россия #Путин #сша #Трамп #Дональд Трамп #Песков #Владимир Путин #переговоры
