Песков: новый разговор Путина и Трампа состоится «в самое ближайшее время»

Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится уже «в самое ближайшее время». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального спикера Кремля, когда дата и время диалога станут окончательно известны, об этом обязательно официально сообщат.

«В самое ближайшее время. Мы сообщим вам», - пообещал Песков в беседе с журналистами.

Ранее лидеры двух государств провели длительный телефонный разговор, в котором обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта. В конце диалога Путин и Трамп договорились созвониться еще раз после того, как американский президент проведет переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.