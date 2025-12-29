МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кремль согласился с Трампом, что мир на Украине стал значительно ближе

В ближайшее время состоится телефонный разговор Владимира Путина с американским лидером.
Константин Денисов 29-12-2026 12:52
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Кремль согласен с оценкой главы Белого дома Дональда Трампа, что мир на Украине стал значительно ближе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков сказал: «Конечно». Также пресс-секретарь российского лидера сообщил, что в ближайшее время телефонного разговора между Путиным и Владимиром Зеленским не планируется. 

Что касается контактов президента России с Трампом, то их новый разговор пройдет в кратчайшие сроки. Кроме того, Песков напомнил, что ВСУ должны полностью покинуть территорию Донбасса для остановки боевых действий.

Напомним, Путин и Трамп созванивались накануне встречи главы Белого дома с Зеленским в США, а также анонсировали новый разговор после переговоров американского лидера и главы киевского режима.

