Трамп заявил о приближении урегулировании украинского конфликта

Президент США добавил, что предстоит еще выяснить, произойдет ли оно вообще.
Глеб Владовский 29-12-2026 01:23
© Фото: ТРК «Звезда»

Урегулирование украинского конфликта приближается. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Посмотрим, случится ли это. Но оно очень близко», - подчеркнул он журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Трамп убежден, что процесс урегулирования на Украине может идти «очень быстро». Американский лидер выразил уверенность в том, что усилия Вашингтона, направленные на содействие преодолению конфликта на Украине, высоко оцениваются и Москвой, и Киевом. Он добавил, что, по его мнению, обе страны хотят, чтобы конфликт завершился. 

