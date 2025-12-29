Трамп заявил о приближении урегулировании украинского конфликта

Урегулирование украинского конфликта приближается. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Посмотрим, случится ли это. Но оно очень близко», - подчеркнул он журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Трамп убежден, что процесс урегулирования на Украине может идти «очень быстро». Американский лидер выразил уверенность в том, что усилия Вашингтона, направленные на содействие преодолению конфликта на Украине, высоко оцениваются и Москвой, и Киевом. Он добавил, что, по его мнению, обе страны хотят, чтобы конфликт завершился.