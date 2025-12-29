Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для остановки боевых действий Киев должен вывести свои войска за пределы Донбасса.

«Конечно, это уход вооруженных сил режима из Донбасса. За пределы административных границ», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также Дмитрий Песков вспомнил вчерашнее заявление Дональда Трампа, где американский президент констатировал, что Украина теряет замли и будет продолжать это делать. При этом, подчеркнул Песков, ситуация динамична - «завтра будет отличаться от сегодня».

При этом пресс-секретарь российского президента выразил согласие со словами лидера США, отметив, что мир на Украине стал значительно ближе.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска освободили 94 тысячи квадратных километров в зоне проведения специальной военной операции. Для сравнения: это почти на 20 тысяч квадратных километров больше, чем площадь всей Шотландии.