Le Monde: коррупционный скандал на Украине совпал с отъездом Зеленского

Новый коррупционный скандал разразился на Украине сразу после отъезда Владимира Зеленского во Флориду, обратила внимание французская газета Le Monde. Там в воскресенье запланированы его переговоры с президентом США Дональдом Трампом о плане урегулирования конфликта.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что «раскрыло организованную преступную группу, в которую входили действующие члены парламента». Они «систематически получали незаконные выплаты за голосование в Раде».

Следователи попытались обыскать офисы парламентских комитетов в Киеве, но получили отказ от силовиков, добавило ведомство. Воспрепятствование следственным действиям является прямым нарушением закона, предупредило НАБУ. Позже Служба государственной безопасности сообщила, что следователям Бюро «было разрешено войти в правительственный квартал». НАБУ не уточнило, задержан ли кто-нибудь по этому делу.

Положение Зеленского уже было дестабилизировано масштабным коррупционным скандалом, связанным с хищением почти 100 миллионов долларов в энергетическом секторе, напоминает газета. В нем был замешан близкий друг Зеленского, скрывающийся от правосудия за границей.

Украинское антикоррупционное агентство (НАБУ) в этом году оказалось в центре нескольких скандалов на Украине, где коррупция «носит эндемический характер уже много лет», говорится в статье. В стране выявлено множество дел, в том числе в военной и оборонной сферах.