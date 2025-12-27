В Киеве госохрана не пускает следователей НАБУ в Раду

Сотрудники Управления государственной охраны Украины сопротивляются работникам антикоррупционного бюро НАБУ, ведущим следственные действия в комитетах Верховной Рады Украины. Об этом сообщает НАБУ в своем Telegram-канале.

В сообщении НАБУ подчеркивается, что доступ детективам ограничивается со стороны Европейской площади в Киеве. Отмечается, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли организованную преступную группу, включающую в себя действующих народных депутатов Украины. Детективы провели успешную операцию под прикрытием. По информации, полученной в ходе следствия, участники этой группы систематически получали незаконное вознаграждение за свои голоса в Раде. Детали в НАБУ пообещали сообщить позднее.

Ранее НАБУ раскрыло схему вымогательства откатов на Украине в размере 10-15% от контрактов «Энергоатома» на сотни миллионов долларов. Главный фигурант - бизнесмен Тимур Миндич, соратник Владимира Зеленского. Он уехал в Израиль. Обвинения предъявлены семерым, включая экс-вице-премьера Алексея Чернышова и экс-министра Германа Галущенко.