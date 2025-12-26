Миндич: в последнее время встречи с Зеленским проходили очень редко

Украинский бизнесмен и кинопродюсер Тимур Миндич заявил, что «давно» общался с Владимиром Зеленским, а в последнее время их встречи проходили «очень редко». Интервью украинским журналистам предприниматель дал в Израиле. Кинопродюсер подтвердил знакомство с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и министром юстиции Германом Галущенко, но заявил, что не давал им никаких поручений.

По мнению Миндича, его пытаются «сделать крайним» в громком коррупционном скандале, пишет Life. Бизнесмен уверен, что уголовное дело против него «на 90% медийное». Все обвинения в свой адрес он отверг, но отказался комментировать следственный процесс.

Напомним, 10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро и специализированной прокуратуры явились к Тимуру Миндичу с обысками. Сам он предусмотрительно покинул Украину за несколько часов до визита оперативников.

На Украине Миндича называют одним из ближайших друзей Владимира Зеленского и его «кошельком». Обвинение полагает, что именно бизнесмен курировал коррупционные схемы в оборонной и энергетической сферах. Ущерб исчисляется сотнями миллионов долларов.