Лавров раскрыл особенности новой стратегии нацбезопасности США

Глава МИД РФ отметил, что новая редакция стратегии уже успела стать предметом обстоятельного анализа.
Дарья Ситникова 28-12-2025 07:03
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Новая Стратегия национальной безопасности США подвергла сомнению идею расширения НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Впервые США если не фиксируют обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично подвергают сомнению извечную экспансионистскую траекторию эволюции НАТО», - сказал он.

С его слов, новая редакция стратегии уже успела стать предметом обстоятельного анализа. Ее центральным установкам необходима проверка делами, но «навскидку выглядит новаторски», добавил Лавров.

Пятого декабря Вашингтон обнародовал новую стратегию национальной безопасности США. В ней от Европы требуют самой взять на себя ответственность за оборону. Кроме этого, в американском документе заявлено о несогласии Вашингтона с чиновниками ЕС, чьи ожидания по поводу конфликта на Украине «нереалистичны».

По информации газеты Politico, один из чиновников Евросоюза «кипел от злости» в ходе обсуждения новой стратегии американской нацбезопасности. Он также отметил бессилие стран ЕС перед состоявшимся фактом.

В свою очередь Лавров также заявил, что американская сторона стала глубже понимать позицию России в вопросах урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что для решения этой проблемы, нужно устранить ее первопричины. Речь идет о продвижении НАТО на восток и втягивание Украины в альянс.

#Россия #НАТО #мид #Лавров #стратегия #нацбезопасность сша
