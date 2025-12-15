Американская сторона стала глубже понимать позицию России в вопросах урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Последние контакты с ними вселяют надежду, что они стали глубже понимать нашу позицию. Понимать то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, а не просто было взято очередное перемирие, чтобы снова накачать Украину оружием», - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что для решения этой проблемы, нужно устранить ее первопричины. Речь идет о продвижении НАТО на восток и втягивание Украины в альянс. Кроме того, остро стоит вопрос уничтожения «всего русского» на ее территории. В настоящее время Москва ждет итогов переговоров Украины и США в Германии.

Лавров также напомнил, что страны Европы продолжают строить козни Вашингтону. Они навязывают свои условия и желания. Это одна из тех причин, которая поставила в стратегии нацбезопасности США установку «поставить Европу на место».

«Одна из главных ее целей - сделать так, чтобы Европа знала свое место и не пыталась навязывать свои либеральные порядки, которыми она гордилась на протяжении десятилетий», - отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос присоединения Украины к НАТО является краеугольным.