МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров заявил о понимании США позиции России по украинскому вопросу

Глава российского МИД отметил, что страны Европы продолжают строить козни Вашингтону.
Глеб Владовский 15-12-2025 22:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: МИД РФ

Американская сторона стала глубже понимать позицию России в вопросах урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Последние контакты с ними вселяют надежду, что они стали глубже понимать нашу позицию. Понимать то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, а не просто было взято очередное перемирие, чтобы снова накачать Украину оружием», - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что для решения этой проблемы, нужно устранить ее первопричины. Речь идет о продвижении НАТО на восток и втягивание Украины в альянс. Кроме того, остро стоит вопрос уничтожения «всего русского» на ее территории. В настоящее время Москва ждет итогов переговоров Украины и США в Германии.

Лавров также напомнил, что страны Европы продолжают строить козни Вашингтону. Они навязывают свои условия и желания. Это одна из тех причин, которая поставила в стратегии нацбезопасности США установку «поставить Европу на место».

«Одна из главных ее целей - сделать так, чтобы Европа знала свое место и не пыталась навязывать свои либеральные порядки, которыми она гордилась на протяжении десятилетий», - отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос присоединения Украины к НАТО является краеугольным.

#Украина #Сергей Лавров #сша #МИД РФ #урегулирование конфликта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 