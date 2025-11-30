МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: чиновники ЕС в ярости от новой доктрины США

При этом в Евросоюзе отмечают, что из-за «могущества» президента США Дональда Трампа протест со стороны ЕС может быть только символическим.
Сергей Дьячкин 08-12-2025 11:20
© Фото: Dwi Anoraganingrum, via www.imago, www.imago-images.de, Global Look Press

Один из чиновников Евросоюза «кипел от злости» в ходе обсуждения новой стратегии американской нацбезопасности. Об этом cообщает RT со ссылкой на газету Politico.

При этом в материале говорится, что чиновник отметил бессилие стран ЕС перед состоявшимся фактом. По его словам, протест европейских стран может быть только символическим, потому что президент США Дональд Трамп «слишком могущественен».

В пятницу Вашингтон обнародовал новую стратегию национальной безопасности США. В ней от Европы требуют самой взять на себя ответственность за оборону.

«Европейский чиновник, с которым я в частном порядке разговаривал, кипел от злости... Обвинения в стратегии "вызывают серьезное беспокойство"», - говорится в материале газеты.

Помимо этого, отмечается, что в американском документе заявлено о несогласии Вашингтона с чиновниками ЕС, чьи ожидания по поводу конфликта на Украине «нереалистичны». Комментируя содержание документа, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что впервые за много лет Россию в американском документе называют не «угрозой», а участником диалога о стабильности.

Ранее сообщалось, что экс-советник Трампа заявил, что снятие санкций с России пойдет на пользу и США. По мнению Джорджа Пападопулоса, американская администрация поняла, что пришло время для нового подхода к России, в основе которого будут инвестиции, торговля и бизнес.

Сын президента США Дональд Трамп-младший высказал мнение, что его отец может в ближайшее время отвернуться от Украины. Причиной этому является громкий коррупционный скандал, в котором в последние месяцы увяз киевский режим. По словам Трампа-младшего, коррупция всегда являлась общеизвестной проблемой Украины, что негативно влияло на ее имидж в глазах международных партнеров.

Политолог-американист Малек Дудаков пояснил в разговоре со «Звездой», что новая стратегия нацбезопасности США предлагает не конфликтовать с Россией, а договориться о стратегической стабильности. По его словам нынешний документ более реалистичен, чем предыдущие, и гораздо ближе к реальности. Дудаков рассказал, что в нынешней стратегии национальной безопасности США признаются, что ресурсы страны ограничены и американская империя находится в состоянии упадка, поэтому необходимо искать приоритетные направления и работать только по ним.

