Американист: новая стратегия нацбезопасности США ближе к реальности

Новая стратегия национальной безопасности США предлагает не конфликтовать с Россией, а договориться о стратегической стабильности. Об этом рассказал «Звезде» политолог-американист Малек Дудаков.

«США, очевидно, признают наши успехи на поле боя, нашу фактическую победу в войне на Украине. И в этой связи постараюсь переключить свои ресурсы и возможности на другие треки. А что касается России, то с нами договориться так, чтобы у них была свобода рук. Европу, безусловно, они были бы не против использовать как сдерживающий фактор в контексте российского влияния, но не более того», - объяснил специалист.

По его словам нынешний документ более реалистичен, чем предыдущие, и гораздо ближе к реальности. Дудаков рассказал, что в нынешней стратегии национальной безопасности США признается, что ресурсы страны ограничены и американская империя находится в состоянии упадка, в связи с чем необходимо искать приоритетные направления и работать только по ним.

«В рамках этой стратегии самым приоритетным направлением называется, во-первых, западное полушарие. И Соединенные Штаты будут там пытаться усиливать свое влияние и конкурировать с Китаем. И второе, это азиатское направление, где конкуренция с КНР тоже будет очень активно проявляться. При этом Европа и Ближний Восток отходят на второй план, они уже гораздо менее приоритетные», - рассказал американист.

Он отметил, что США будут стребовать от своих союзников, в том числе европейцев, тратить больше расходов на оборонку, и в большей степени заниматься своими вопросами национальной безопасности.

«В этом документе очень активно критикуется ситуация в Европе. То есть там даже в один момент может сложиться такое впечатление, что именно Европа, а не Россия, является оппонентом Соединенных Штатов. Потому что именно про Европу говорится, что там они ушли в сторону цивилизационного упадка с приемом огромного количества беженцев, мигрантов, с такой деструктивной политикой либеральных элит, отказом от своих традиций и от своей культуры. И в этой связи Соединенные Штаты, хоть и делают европейское направление менее приоритетным для себя, но продолжат свою стратегию смены элит в Европе», - объяснил Дудаков.

По мнению специалиста, в ближайшее время мы увидим очень серьезный кризис в отношениях трансатлантических между США и Европой,в который будет проявляться и в отношениях с Европой и в отношениях с НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал положительным исключение России из «прямых угроз» США. По его словам, в целом посылы новой стратегии безопасности США контрастируют с подходами прежних администраций.