Политолог: Мерц воспринимает позицию Макрона как «предательство»

Андрей Кортунов подчеркнул и личностные различия лидеров: президент Франции занял свой пост в относительно юном возрасте, в том время как канцлер ФРГ, потерпев в начале века политическое поражение, на годы ушел в бизнес.
Сергей Дьячкин 28-12-2025 15:41
© Фото: Ebrahim Noroozi, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Трения между Парижем и Берлином были неизбежны, вопрос в том, как далеко они могут зайти. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал политолог Андрей Кортунов.

По его мнению, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сейчас выступает со значительно более жестких позиций, чем президент Франции Эмманюэль Макрон, по крайне мере, в вопросах, касающихся украинского конфликта. Кортунов отметил, что Мерц готов идти на более жесткие меры по отношению к США, по крайней мере риторически. Тут наблюдается определенное расхождение между Парижем и Берлином.

«Макрон уже планирует себе европейскую карьеру, его второй срок как президента Франции подходит к концу, поэтому ему нужно искать какие-то новые способы сохранить свои политические позиции уже в Европе. Поэтому он хотел бы уже выступать от имени не только Франции, но и европейцев в целом», - отметил политолог.

Мерц же, по словам ученого, стремится закрепить положение Германии как безусловного лидера ЕС. Это стремление должно вызывать озабоченность у многих соседних государств, в том числе и у Франции. Гегемония Германии в ЕС, определение Берлином повестки дня в Европе - это ситуация, которая не может устроить Францию по многим основаниям, подчеркнул политолог. Поэтому трения между Парижем и Берлином были неизбежны. Вопрос в том, как далеко они могут зайти и какие практические последствия для европейского единства эти трения могут иметь.

«Думаю, что Мерц считает, что Макрон превышает свои полномочия.  Что он пытается говорить не только от имени Франции, но и всей Европы. Для Мерца это определенный раздражитель. Кроме того, Мерцу трудно отойти от той позиции, которую он занял после избрания на пост. Это максимально жесткая позиция, причем не только риторическая. Очень амбициозная программа перевооружения ФРГ, увеличения военных расходов», - пояснил Кортунов.

Он напомнил о заявлениях канцлера ФРГ, что ради военной программы можно будет отказаться от принципов социального государства. По мнению политолога, на этом фоне позиция Макрона воспринимается Мерцем как некое «предательство», как «нарушение общеевропейской дисциплины». Это, считает Кортунов, вызывает у него
«раздражение».

«И в личностном плане они очень разные люди. Макрон - человек, который фактически почти всю свою жизнь работал в госструктурах, который еще в относительно молодом возрасте был избран в президенты. А Мерц в свое время, в начале века, потерпел политическое поражение от Ангелы Меркель. Он был вынужден уйти из политики на много лет, перейти в бизнес», - заключил эксперт.

Ранее вышел материал Der Spiegel, где анализировалось, как быстро «угасло волшебство» между президентом Франции и канцлером ФРГ. Издание подчеркнуло, что последним в серии франко-германских разногласий стал «инцидент» с неожиданным предложением французского лидера о переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Макрон сыграл значительную роль в нанесении политического поражения канцлеру Германии на саммите ЕС в Брюсселе. Мерц был полон решимости использовать для Украины миллиарды евро замороженных российских активов. Этот план провалился, и не в последнюю очередь из-за президента Франции.

#Франция #Германия #Европа #ЕС #евросоюз #Эмманюэль Макрон #Фридрих Мерц #наш эксклюзив #разногласия #андрей кортунов
