МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FT: Макрон предал Мерца в вопросе изъятия российских активов

По словам чиновников, канцлер ФРГ рассчитывал на помощь Макрона в вопросе конфискации, но тот изменил свое решение.
Глеб Владовский 21-12-2025 20:32
© Фото: Florian Gaertner, www.imago-images.de, Globallookpress

Президент Франции Эмманюэль Макрон предал канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время обсуждения изъятия российских активов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется ответить», - рассказал собеседник издания.

Отмечается, что Мерц предпринял еще попытку конфискации активов стоимостью свыше 200 млрд евро для оказания помощи Украине, но Макрона не оказалось рядом в нужный момент. Французский лидер, по советам своей команды встал на сторону тех стран, которые выступали против их изъятия.

Ранее сообщалось, что Мерц оказался в одиночестве из-за своей позиции по замороженным российским активам. В последнее время излишне рьяно расписывал преимущества присвоения активов РФ и специально занижал риски такого шага.

#в стране и мире #Эмманюэль Макрон #Фридрих Мерц #активы РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 