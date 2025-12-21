FT: Макрон предал Мерца в вопросе изъятия российских активов

Президент Франции Эмманюэль Макрон предал канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время обсуждения изъятия российских активов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется ответить», - рассказал собеседник издания.

Отмечается, что Мерц предпринял еще попытку конфискации активов стоимостью свыше 200 млрд евро для оказания помощи Украине, но Макрона не оказалось рядом в нужный момент. Французский лидер, по советам своей команды встал на сторону тех стран, которые выступали против их изъятия.

Ранее сообщалось, что Мерц оказался в одиночестве из-за своей позиции по замороженным российским активам. В последнее время излишне рьяно расписывал преимущества присвоения активов РФ и специально занижал риски такого шага.