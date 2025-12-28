МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Spiegel: «волшебство» между Макроном и Мерцем «быстро угасло»

Разногласия между лидерами обострились из-за Владимира Путина, говорится в статье.
Владимир Рубанов 28-12-2025 11:14
© Фото: Florian Gaertner www.imago-images.de, Global Look Press

«Волшебство» между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем «быстро угасло», пишет Der Spiegel. Последним в серии франко-германских разногласий стал «инцидент» с неожиданным предложением французского лидера о переговорах с Владимиром Путиным, говорится в статье.

Действия французского президента, по всей видимости, не были согласованы с Германией. Поэтому канцлеру практически ничего не остается, кроме как максимально игнорировать этот вопрос, если он хочет избежать открытого конфликта с Парижем.

Не так давно Макрон и Мерц с почти эйфорическим энтузиазмом отмечали начало новых отношений между двумя странами, пишет автор. В Елисейском дворце они обнялись во время инаугурационного визита Мерца в мае. А в августе ужинали в узком кругу под звездами в летней резиденции французского президента на Лазурном берегу.

Но теперь противоречия становится все труднее скрывать, подчеркивает издание. Рушится партнерство, которое должно продвинуть Европу и сохранить ее единство. Современный мир вращается слишком быстро для франко-германского дуэта.

«У Мерца и Макрона просто больше нет времени на поиск франко-германских компромиссов по многим насущным вопросам», - заявил эксперт по Франции и оборонной политике из Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) Якоб Росс.

Макрон сыграл значительную роль в нанесении политического поражения канцлеру Германии на саммите ЕС в Брюсселе на прошлой неделе, напоминает издание. Мерц был полон решимости использовать для Украины миллиарды евро замороженных российских активов. Этот план провалился, и не в последнюю очередь из-за президента Франции.

Лидеры ЕС вместо этого решили выпустить совместные долговые обязательства. Этот финансовый инструмент Макрон отстаивал много лет, а Мерц категорически не одобряет.

#Франция #Германия #Эмманюэль Макрон #Фридрих Мерц
