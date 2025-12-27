Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что

штурмовые подразделения группировки войск «Центр» ведут наступательные действия на запорожском направлении. Они уже освободили Степногорск и завершают уничтожение формирований противника в Приморском и Лукьяновском.

Также освобождены Родинское и Артемовка в ДНР, об этом заявил командующий группировкой «Центр». Кроме того, сегодня завершен разгром противника в Димитрова - населенный пункт полностью освобожден. Также Путину доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

Освободившие Димитров бойцы вышли с президентом России Владимиром Путиным на прямую связь. Военнослужащие рассказали об обстановке в городе и помощи мирным жителям. Путин назвал освобождение Димитрова важным шагом к освобождению всей ДНР.