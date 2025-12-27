Минпросвещения описало действия учителя в случае физической угрозы

Министерство просвещения направило в регионы инструкцию по предотвращению агрессивного поведения школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Один из разделов подробно описывает порядок действий учителя в случае физической угрозы.

Учитель должен действовать в правовом поле, не применяя физическую силу и не переходя на личности. Документ рекомендует педагогам помогать ученикам справляться с агрессией. В первую очередь учителям советуют восстановить самоконтроль: сделать несколько вдохов, принять устойчивую позу и коснуться спиной опоры.

Агрессия может быть вызвана проблемами социализации, влиянием взрослых или семейными трудностями. Учителю следует сохранять самообладание и не стремиться победить в споре.

Педагогу рекомендуется оценить поведение агрессивного ученика, вовлеченность других детей и угрозу для них. В зависимости от этого нужно отвечать на эмоции, реагировать рационально, привлекать охрану и правоохранительные органы. Если школьник атакует педагога, нужно эвакуировать других учеников, поручить позвать охрану или дежурного учителя и сохранять дистанцию с агрессором.

При разговоре с участником конфликта педагог должен вербализовать его эмоции и перефразировать слова нападающего, не обвиняя его. В инструкции приведены конкретные фразы для построения разговора. Важно избегать негатива, обращаясь к нападающему.

Учитель должен попробовать перенести дискуссию за рамки урока и предложить поговорить позже один на один. После такой беседы педагог должен проинформировать классного руководителя, психолога, службу медиации и родителей. Акцент следует сделать на необходимости выработать единую стратегию воспитания ребенка. Оказавшемуся в сложной ситуации учителю следует самому восстановить силы, используя помощь коллег и психологов.

Накануне сообщалось, что Минпросвещения разослало в регионы инструкцию по разрешению конфликтов в школах и колледжах. Она описывает пять этапов и рекомендует опрашивать участников, привлекать медиаторов, а также бороться с интригами и сплетнями в коллективе.

В декабре в Петербурге и Челябинской области произошли нападения школьников на учителей. В подмосковном Одинцово 15-летний подросток убил ученика четвертого класса. Инструкции утверждены 11 декабря на заседании Совета Минпросвещения России.