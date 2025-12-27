МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минпросвещения описало действия учителя в случае физической угрозы

Документ рекомендует педагогам помогать ученикам справляться с агрессией.
Владимир Рубанов 27-12-2025 08:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство просвещения направило в регионы инструкцию по предотвращению агрессивного поведения школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Один из разделов подробно описывает порядок действий учителя в случае физической угрозы.

Учитель должен действовать в правовом поле, не применяя физическую силу и не переходя на личности. Документ рекомендует педагогам помогать ученикам справляться с агрессией. В первую очередь учителям советуют восстановить самоконтроль: сделать несколько вдохов, принять устойчивую позу и коснуться спиной опоры.

Агрессия может быть вызвана проблемами социализации, влиянием взрослых или семейными трудностями. Учителю следует сохранять самообладание и не стремиться победить в споре.

Педагогу рекомендуется оценить поведение агрессивного ученика, вовлеченность других детей и угрозу для них. В зависимости от этого нужно отвечать на эмоции, реагировать рационально, привлекать охрану и правоохранительные органы. Если школьник атакует педагога, нужно эвакуировать других учеников, поручить позвать охрану или дежурного учителя и сохранять дистанцию с агрессором.

При разговоре с участником конфликта педагог должен вербализовать его эмоции и перефразировать слова нападающего, не обвиняя его. В инструкции приведены конкретные фразы для построения разговора. Важно избегать негатива, обращаясь к нападающему.

Учитель должен попробовать перенести дискуссию за рамки урока и предложить поговорить позже один на один. После такой беседы педагог должен проинформировать классного руководителя, психолога, службу медиации и родителей. Акцент следует сделать на необходимости выработать единую стратегию воспитания ребенка. Оказавшемуся в сложной ситуации учителю следует самому восстановить силы, используя помощь коллег и психологов.

Накануне сообщалось, что Минпросвещения разослало в регионы инструкцию по разрешению конфликтов в школах и колледжах. Она описывает пять этапов и рекомендует опрашивать участников, привлекать медиаторов, а также бороться с интригами и сплетнями в коллективе.

В декабре в Петербурге и Челябинской области произошли нападения школьников на учителей. В подмосковном Одинцово 15-летний подросток убил ученика четвертого класса. Инструкции утверждены 11 декабря на заседании Совета Минпросвещения России.

#в стране и мире #образование #ученики #Школы #учителя #нападения #педагоги #Воспитание #Минпросвещения России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 