В России утвердили пять этапов урегулирования конфликтов в школах

По инструкции, на разрешение конфликта отводится от одного дня до трех.
Владимир Рубанов 26-12-2025 07:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минпросвещения утвердило пять этапов действий для руководителей образовательных организаций на случай конфликтной ситуации. Документ размещен на сайте министерства.

По инструкции, на разрешение конфликта отводится от одного дня до трех. На первом этапе информация о случившемся доводится до руководителя, устанавливаются факты и назначаются ответственные. При необходимости привлекаются правоохранительные органы.

На втором этапе выясняются детали конфликта, опрашиваются участники (при необходимости - при участии психологов), устанавливаются виновные. Если разрешить ситуацию не удается, руководителям школы или колледжа нужно обратиться в комиссию по спорам между участниками образовательных отношений. Такая комиссия должна быть во всех школах и вузах.

На следующем этапе подключается комиссия. Она рассматривает факты и выносит письменное решение. Руководитель учебного заведения или ответственные по его поручению контролируют его исполнение. Для обжалования решения участники могут обратиться в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогических работников, в вышестоящие органы, к следователям или в суд.

Ранее учительница математики школы №191 в Петербурге получила ножевые ранения от девятиклассника Артемия. Инцидент произошел в 7 утра, когда он пришел исправлять низкую оценку. Учительница дала ему задание и села работать. Мальчик напал на нее, ударив в спину и грудь.

#в стране и мире #дети #образование #конфликты #ученики #Школы #учителя #педагоги #Минпросвещения России
