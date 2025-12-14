Напавший на школу ученик говорил о желании «кого-то порезать или застрелить»

Напавший на школу в подмосковном Одинцове ученик не раз говорил о желании кого-то застрелить или порезать. Об этом рассказал «Звезде» один из учащихся.

«До нападения у него проявлялось желание прийти в школу кого-то порезать или застрелить. Он скидывал своим одноклассникам презентацию со своим планом действий, как сделать самодельное взрывное устройство», - уточнил он.

Школьник рассказал, что все посчитали это какой-то шуткой.

Ранее сообщалось, что напавший утром 16 декабря на одинцовскую школу подросток признал свою вину. В настоящее время с ним работают следователи.

Напомним, девятиклассник Тимофей пришел в школу с ножом и перцовым баллончиком. Зайдя в здание, он начал бродить в поисках конкретного человека. В какой-то момент к нему подошел охранник школы, который попытался остановить вооруженного ученика, но получил в лицо струю из баллончика и удар ножом в спину.

Затем девятиклассник увидел некоего мальчика и погнался за ним, после чего нанес ему множественные ножевые ранения. На место ЧП оперативно прибыл спецназ, нападавшего удалось задержать. Очевидцы рассказали «Звезде», что охранник школы сделал все, чтобы остановить вооруженного ученика.