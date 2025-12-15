МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Не менее трех ударов ножом получила учительница математики в школе Петербурга

По факту нападения подростка возбуждено уголовное дело.
Игнат Далакян 15-12-2025 12:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Учительница математики школы №191 в Петербурге получила не менее трех ударов ножом от напавшего девятиклассника. Об этом сообщил источник «Звезды» в правоохранительных органах.

Артемий должен был прийти исправлять оценку после уроков, об этом его мама сама договорилась с преподавательницей. Однако девятиклассник пришел в 7 утра, учительница дала ему задание и села за свой стол проверять работы. Неожиданно она почувствовала удар ножом в спину и повернулась к Артемию. Тогда он ударил ее еще два раза в грудь.

Мария оттолкнула подростка и выбежала из кабинета на первый этаж к посту охраны. Через несколько минут на место прибыли правоохранители, они поднялись на второй этаж и увидели лежащего подростка, рядом с ним валялся нож. И учительница, и ученик госпитализированы в больницу.

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга в настоящий момент устанавливает все обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело.

#Санкт-Петербург #школа #нападение #наш эксклюзив #учительница #Ученик
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 