Не менее трех ударов ножом получила учительница математики в школе Петербурга

Учительница математики школы №191 в Петербурге получила не менее трех ударов ножом от напавшего девятиклассника. Об этом сообщил источник «Звезды» в правоохранительных органах.

Артемий должен был прийти исправлять оценку после уроков, об этом его мама сама договорилась с преподавательницей. Однако девятиклассник пришел в 7 утра, учительница дала ему задание и села за свой стол проверять работы. Неожиданно она почувствовала удар ножом в спину и повернулась к Артемию. Тогда он ударил ее еще два раза в грудь.

Мария оттолкнула подростка и выбежала из кабинета на первый этаж к посту охраны. Через несколько минут на место прибыли правоохранители, они поднялись на второй этаж и увидели лежащего подростка, рядом с ним валялся нож. И учительница, и ученик госпитализированы в больницу.

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга в настоящий момент устанавливает все обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело.