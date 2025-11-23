Киевский режим заказал у преступной группы, находящейся в России, поддельный паспорт РФ, чтобы обвинить в связях с нашей страной главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александра Клименко. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Царев обратил внимание на то, что первым лишили гражданства его самого и мэра Одессы Геннадия Труханова. Но конечной целью всегда был Клименко. Царев считает, что его собирались лишить гражданства Украины, а затем снять с должности, поскольку без гражданства ее занимать нельзя.

«Такую же схему собирались прокрутить по руководителям НАБУ и САП. И тогда глава СБУ Василий Малюк выдал аванс в 300 тысяч долларов для того, чтобы на территории России найти организацию, которая может сделать паспорт РФ задним числом в реестре или очень качественную копию», - рассказал Царев.

Бывший депутат сказал, что план киевского режима был сорван российскими силовиками. В случае снятия Клименко при помощи поддельного паспорта РФ его должность мог занять его первый заместитель Андрей Синюк. Царев объяснил, что Синюк - человек Андрея Ермака, главы офиса Владимира Зеленского. Он полностью подконтролен киевскому режиму.

Расследования НАБУ и САП Царев назвал «чудовищным ударом» по имиджу действующей власти. По его словам, уже и бельгийское правительство ужесточило требования к изъятию российских золотовалютных резервов под выдачу кредита Украине.

«Украина получила денег от зарубежных партнеров в районе 360-380 миллиардов долларов. Когда получали деньги афганские власти, американские эксперты потом посчитали, что 15-30% из этих денег украли. Учитывая высокий профессионализм украинских чиновников в сфере воровства денег, сумма будет гораздо больше 30% на Украине. Украдены колоссальные деньги, больше 100 миллиардов долларов. Часть из этих денег вернулась в США, Западную Европу. Именно поэтому политики делают все, чтобы этот сладкий дождь, поток денег не прекращался», - пояснил Царев.

Ранее политик, экс-народный депутат Украины Владимир Олейник в разговоре со «Звездой» рассказал, что обыски НАБУ у главы киевской администрации Андрея Ермака - это попытка оказать давление непосредственно на Владимира Зеленского. Американцы, считает экс-депутат, поняли, что Ермака надо «убирать с шахматной доски». При этом Олейник считает Ермака «держателем общака» киевского режима.

До этого сообщалось, что НАБУ и САП проводят обыски в доме главы офиса Владимира Зеленского Ермака. Отмечалось, что сотрудникам НАБУ и САП был предоставлен полный доступ к дому. С правоохранителями работают адвокаты главы офиса Зеленского. Ермак оказал им полное содействие.

Олег Царев в разговоре со «Звездой» выражал мнение, что «мораторий» на публикацию данных, которые могут доказать причастность Зеленского и Ермака к скандальному коррупционному делу, является инициативой западных кураторов. Со слов Царева, главе киевского режима не дали бы паузу, если бы этого не захотело ФБР. Здесь важно не столько исполнение, сколько факт угрозы - предупреждения о разоблачении помогают держать Зеленского «в тонусе», объяснил экс-нардеп.