Mirror: принц Эндрю живет взаперти после публикации документов по делу Эпштейна

Член британской королевской семьи, брат короля Карла III принц Эндрю живет взаперти после публикации документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками и молодыми женщинами. Об этом сообщает The Mirror.

Из документов следует, что Эпштейн на протяжении многих лет поддерживал отношения с принцем Эндрю. Теперь член монаршей семьи «понятия не имеет, как реагировать» и не решается высказать свое мнение, говорится в публикации. Принц, как говорят, питал надежды вернуться в общественную жизнь через два года после того, как его лишили титулов, но теперь «опустошен, заперся в комнате и понятия не имеет, что ответить».

Одна из фигуранток дела, Вирджиния Джуффре, ранее заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Однако потом он достиг внесудебного соглашения с предполагаемой жертвой.

После публикации документов телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщил, что полиция не стала начинать расследование в отношении принца Эндрю, поскольку в этих бумагах якобы не содержится никаких новых обстоятельств. Однако и в США, и в Британии многие по-прежнему не считают исчерпанным эпизод со связями между принцем Эндрю и Эпштейном.

В частности, известный американский юрист Глория Оллред заявила, что находящемуся под давлением члену королевской семьи «нужно многое объяснить» и ему следует поговорить с правоохранительными органами США. Она сказала, что Эндрю обязан предоставить жертвам чудовищного сексуального насилия любую информацию о событиях в отелях, где он, возможно, проводил время вместе с американцем.

Эпштейн был найден мертвым в своей камере федеральной тюрьмы на Манхэттене в августе 2019 года, пока он ожидал суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Смерть была признана самоубийством.