Британский принц Эндрю достиг соглашения с обвинившей его в изнасиловании
В документе говорится о просьбе отменить все дедлайны по процессу и приостановить дело.
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Британский принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II, достиг внесудебного соглашения с обвинившей его в изнасиловании Вирджинией Джуффре. Согласно заявлению обеих сторон, «стороны достигли соглашения» и просят приостановить дело.
«На этот срок стороны просят отменить все дедлайны по процессу и приостановить дело», - говорится в документе суда, подписанном адвокатами Джуффре и представителями защиты принца Эндрю, как передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о лишении принца званий и королевского патронажа. Такое решение было принято с согласия и одобрения королевы.