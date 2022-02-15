В стране и мире Британский принц Эндрю достиг соглашения с обвинившей его в изнасиловании Игнат Далакян В документе говорится о просьбе отменить все дедлайны по процессу и приостановить дело. © Фото: Pool Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Британский принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II, достиг внесудебного соглашения с обвинившей его в изнасиловании Вирджинией Джуффре. Согласно заявлению обеих сторон, «стороны достигли соглашения» и просят приостановить дело. «На этот срок стороны просят отменить все дедлайны по процессу и приостановить дело», - говорится в документе суда, подписанном адвокатами Джуффре и представителями защиты принца Эндрю, как передает РИА Новости. Ранее сообщалось о лишении принца званий и королевского патронажа. Такое решение было принято с согласия и одобрения королевы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика