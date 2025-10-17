Принц Эндрю отказался от титула герцога из-за скандала с Эпштейном

Принц Эндрю, вице-адмирал и младший брат короля Великобритании Карла III, больше не будет использовать титул герцога Йоркского из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил Life со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Как говорится в заявлении, королевская семья пришла к выводу, что продолжающиеся обвинения по адресу принца Эндрю, занимавшего восьмое место в порядке наследования престола, отвлекают внимание от деятельности Карла III и других членов династии. Принц Эндрю подчеркнул, что для него всегда были на первом месте интересы семьи и страны. Он напомнил о том, что еще пять лет назад принял решение отойти от общественной жизни.

«Я придерживаюсь своего решения пятилетней давности отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг», - заявил принц Эндрю.

Он добавил, что больше не будет использовать свой титул. Также он отказался от присвоенных ему наград.

На прошлой неделе британские СМИ сообщили, что принц Эндрю уверял Эпштейна в том, что они вместе смогут справиться со скандалом из-за фотографии, на которой принц был запечатлен вместе с несовершеннолетней девушкой. В публикациях говорилось об электронном письме, в котором принц Эндрю выражал обеспокоенность последствиями публикации фото для Эпштейна. В то же время он заверял его в своей поддержке.

Ранее сообщалось, принц Эндрю после публикации документов по делу Эпштейна, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками и молодыми женщинами, фактически жил взаперти. Одна из фигуранток дела, Вирджиния Джуффре, заявила, что бывший герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было семнадцать лет. Однако потом он достиг внесудебного соглашения с предполагаемой жертвой.

После публикации документов британская полиция не стала начинать расследование в отношении принца Эндрю, поскольку в бумагах якобы не содержалось никаких новых обстоятельств. Однако и в США, и в Британии многие не сочли эпизод со связями между принцем Эндрю и Эпштейном исчерпанным. Так, известный американский юрист Глория Оллред заявила, что члену королевской семьи «нужно многое объяснить» и ему следует поговорить с правоохранительными органами США. Она настаивала, что принц Эндрю обязан предоставить жертвам сексуального насилия любую информацию о событиях в отелях, где он, возможно, проводил время вместе с Эпштейном.

Эпштейн был найден мертвым в своей камере федеральной тюрьмы на Манхэттене в августе 2019 года, пока он ожидал суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Смерть была признана самоубийством.