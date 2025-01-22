Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на то, что антироссийские санкции Евросоюза не достигли своих целей, и призвал блок изменить позицию по этому вопросу. По его словам, продолжение политики санкций - это плохая новость для ЕС.

«Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одной цели: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен!», - написал политик в своем аккаунте в X.

Ранее он также писал, что с момента инаугурации президента США Дональда Трампа мир стал другим, но в Брюсселе этого не замечают. Он с укором отметил, что Евросоюз хочет продолжать финансирование конфликта на Украине вместо того, чтобы завершить его.

Напомним, в понедельник Орбан также заявил о том, что пришло время «занять Брюссель», тем самым он отреагировал на вступление Трампа в должность. Накануне он также отметил, что положение Украины ухудшилось за последнее время, и страна не может диктовать свои условия Евросоюзу.

По словам президента России Владимира Путина, санкции Запада показали свою неэффективность, а миру нужна Россия, и ни Вашингтон, ни Брюссель не могут изменить этого факта.