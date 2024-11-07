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Путин отметил неэффективность западных санкций против РФ

Он подчеркнул, что Россия нужна этому миру.
Анастасия Бобылева 2024-11-07 20:06:30
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский лидер Владимир Путин высказался об антироссийских санкциях на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он заявил, что они оказались неэффективны.

«Совсем недавно коллективный Запад предпринял беспрецедентную попытку отключить Россию от мировой системы экономической и политической. Объем санкций, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории. Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода. Думаю, нет нужды напоминать, что произошло в реальности», - отметил президент.

По его словам, собравшаяся на заседании «Валдай» аудитория говорит сама за себя - она показывает реалии, в которых существует Россия. Владимир Путин подчеркнул, что миру нужна Россия, и Вашингтон или Брюссель не смогут изменить этого факта.

Также в своей речи он ответил на призывы нанести поражение России. По его словам, такие заявления показывают «запредельный авантюризм» западных политиков.

#Россия #в стране и мире #санкции #Владимир Путин
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