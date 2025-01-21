Орбан: Киев не может обеспечить свое существование, но диктует условия

Украина находится в роли просителя и не может диктовать условия странам Центральной Европы, входящим в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров в Братиславе со словацким коллегой Робертом Фицо.

Венгерский премьер отметил, что положение Киева за последнее время стало хуже. Он обратил внимание на то, что Венгрия и Словакия - члены ЕС, а Украина - лишь кандидат на вступление. Лидеры двух стран осудили решение Киева прекратить транзит российского газа и отказ от переговоров с Братиславой.

«Не должно быть путаницы в позициях. Они не могут вести себя так, будто Братислава и Будапешт должны плясать под их дудку», - сказал премьер-министр Венгрии.

Орбан напомнил, что власти Украины потеряли пятую часть страны, ее промышленность разрушена, и она не может обеспечить свое существование. При этом в Киеве ведут себя так, будто могут диктовать свои условия.

По его мнению, если Украина хочет добиться успехов, ей следует урегулировать отношения с Венгрией и Словакией и вести себя как кандидат на вступление в ЕС. Орбан подчеркнул, что Киев должен осознать изменение баланса сил и важность отношений с государствами Центральной Европы.

Ранее между премьер-министром Словакии и Владимиром Зеленским произошла заочная перепалка. Зеленский несколько раз резко высказался в отношении Фицо, обвинив его в подыгрывании России.

Словацкий премьер заявил, что его страна несет убытки из-за прекращения транзита российского газа и что Братислава примет ответные меры. В частности, Фицо готов наложить вето на новую финансовую помощь со стороны Евросоюза.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украина должна выполнять соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое обязывает Киев сохранить пути поставок российского газа в Европу.