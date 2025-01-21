Орбан заявил Трампу о готовности «занять Брюссель»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил президента США Дональда Трампа со вступлением в должность и объявил о запуске второй фазы «операции по оккупации Брюсселя».

«Теперь настала наша очередь сиять! Наша очередь занять Брюссель», - подписал Орбан видеоролик, опубликованный в его аккаунте в X.

Он добавил, что теперь солнце будет по-другому сиять над Брюсселем. Видеоролик завершился кадрами с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые постепенно стали черно-белыми.

Отдельно венгерский премьер отметил, что в то время как в США пришел к власти Трамп, в Европарламенте продолжает работу консервативная партия «Патриоты Европы».

Ранее в Венгрии допускали изменения в ЕС после прихода к власти в США Дональда Трампа, а также отмечали, что стратегия блока в отношении Украины провалилась, и ее необходимо изменить. Сам же Орбан на прошлой неделе заявлял, что с приходом Трампа начнется новая эпоха, и призывал ЕС «выкинуть санкции в окно».