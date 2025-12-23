Морской конфликт: чем может обернутся нефтяное противостояние США и Венесуэлы

США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Тотальная морская блокада, объявленная американским лидером Дональдом Трампом длится уже почти неделю. При этом суда, которые везут нефть в Соединенные Штаты, спокойно проходят мимо кораблей береговой охраны.

«Давление на Венесуэлу постоянно усиливается, удавка, которую Трамп набросил на горло правительства страны, действительно постоянно затягивается. То есть вероятность в каком-то виде вооруженной акции становится все более высокой», - рассказал главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец.

Очередным витком эскалации конфликта стал захват нефтяного танкера «Bella 1» у берегов Венесуэлы накануне. Это уже третий захваченный США нефтяной танкер. Первый раз американцы задержали судно «Skipper» 10 декабря. Буквально на днях, 20 декабря, танкер «Centuries» с двумя миллионами баррелей сырой нефти. Получается, что только за прошедшие выходные американские военные захватили у берегов Венесуэлы сразу два судна.

Захват танкеров у венесуэльских берегов в администрации Трампа оправдывают бездоказательными обвинениями в государственной поддержке, которую режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы оказывает наркокартелям. Так министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм прокомментировала захват танкера «Centuries» под флагом Панамы, который перевозил венесуэльскую нефть. По данным западных СМИ, он принадлежал крупному китайскому нефтетрейдеру.

«Соединенные Штаты будут продолжать пресекать незаконное перемещение запрещенной нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы найдем вас и остановим» , - написала Ноэм в социальной сети Х.

Причем напряженная ситуация у берегов Венесуэлы все еще никак не повлияла на работу американского энергетического американского гиганта. Уже после захвата последнего из трех остановленных судов на связь вышел экипаж танкера, принадлежащего компании «Шеврон» - судно с нефтью спокойно направляется в США.

Получается, что Венесуэла действительно продолжает соблюдать договоренности с США. Но Трамп, видимо, не хочет уходить с курса на эскалацию. Ранее он публично угрожал Мадуро, а недавно назвал правящую партию страны во главе с президентом - террористической группировкой. Пользуясь тактикой бездоказательных обвинений неугодных политических режимов в самых страшных грехах, лидер республиканцев четко дал понять: ему в Венесуэле нужна другая власть. Потому что эта не приносит ему финансовой, геополитической и стратегической выгоды.

По мнению экспертов, глобально на мировом нефтяном рынке ничего существенно не изменится ни из-за морской блокады Венесуэлы. Если цены после вероятного прекращения поставок и начнут колебаться, заместить нехватку нефти смогут Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива. Даже Китай - основной покупатель венесуэльской нефти, серьезно от сокращения ее поставок не пострадает: у Пекина много других потенциальных продавцов.

США, которые сами обладают довольно крупными месторождениями нефти, хотят иметь полную монополию по установке цен за сырье. Венесуэла стала идеальной мишенью для демонстрации судьбы всех стран, пытающихся торговать нефтью без оглядки на Вашингтон. К тому же это слишком удачный повод насолить Пекину, который, к слову, пока реагирует на ситуацию, довольно сдержанно.

К сдержанности и уважению суверенитета Венесуэлы Трампа также призывали и в российском внешнеполитическом ведомстве. Москва заявила о своих дружеских отношениях с Каракасом и призвала Вашингтон не допустить окончательной эскалации.

«Рассчитываем, что Администрация Д.Трампа, отличающаяся рациональным прагматичным подходом, не допустит роковой ошибки и удержится от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария», - указано в заявлении МИД РФ.

Сам Мадуро в ответ на захват двух танкеров выложил видео, в котором заявил, что после нескольких месяцев агрессивной политики США, Венесуэла готова дать Вашингтону решительный отпор. Что именно это значит, лидер страны не уточнил.

«В течение 25 недель Венесуэла осуждала, противостояла и одерживала победу над кампанией агрессии, которая варьируется от психологического терроризма до нападений пиратов на нефтяные танкеры. Мы готовы ускорить продвижение глубокой революции!», - заявил венесуэльский лидер.

Совсем скоро станет понятно, прислушается Вашингтон к призывам остановиться и прекратить давление на Каракас или Трампу все же окажется мало трех захваченных танкеров, ударов по судам и угроз атаки на объекты, находящиеся уже на территории самой Венесуэлы. Спрогнозировать глобальные последствия во втором случае очень трудно. Но ни к чему хорошему такое решение точно не приведет: ни США, ни весь остальной мир.