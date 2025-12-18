МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герасимов: США хотят отстранить законно избранного президента Венесуэлы

По словам главы Генштаба ВС РФ, обстановка в Латинской Америке развивается на фоне попытки США добиться безусловного доминирования в регионе.
18-12-2025 18:23
© Фото: Алексей Даничев, Фотохост-агентство РИА Новости © Видео: Минобороны России

Соединенные Штаты планируют отстранить от должности законно избранного президента Венесуэлы. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Он отметил, что обстановка в Латинской Америке развивается на фоне попытки США добиться безусловного доминирования в регионе. 

«Наиболее тревожная ситуация образовалась вокруг Венесуэлы, где Вашингтон поставил себе цель отстранить от власти законно избранного президента страны», - сказал глава Генштаба ВС РФ.

Валерий Герасимов добавил, что Соединенные Штаты предпринимают действия по блокированию морского трафика и полетов авиации в регионе, что противоречит международному праву. 

Ранее корреспондент венесуэльского телевидения Олег Ясинский рассказал, что Соединенным Штатам нужна не только венесуэльская нефть, но и ресурсы Латинской Америки, и Африки, и Азии. По словам журналиста, американцы выбрали Венесуэлу как показательную жертву для порки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#сша #венесуэла #валерий герасимов
