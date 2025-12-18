Соединенные Штаты планируют отстранить от должности законно избранного президента Венесуэлы. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Он отметил, что обстановка в Латинской Америке развивается на фоне попытки США добиться безусловного доминирования в регионе.

«Наиболее тревожная ситуация образовалась вокруг Венесуэлы, где Вашингтон поставил себе цель отстранить от власти законно избранного президента страны», - сказал глава Генштаба ВС РФ.

Валерий Герасимов добавил, что Соединенные Штаты предпринимают действия по блокированию морского трафика и полетов авиации в регионе, что противоречит международному праву.

Ранее корреспондент венесуэльского телевидения Олег Ясинский рассказал, что Соединенным Штатам нужна не только венесуэльская нефть, но и ресурсы Латинской Америки, и Африки, и Азии. По словам журналиста, американцы выбрали Венесуэлу как показательную жертву для порки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.