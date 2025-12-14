Эксперт: Трамп набросил на горло правительства Венесуэлы удавку

Главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец в разговоре со «Звездой» выразил мнение, что даже на фоне переговоров с США по украинскому конфликту вопрос по Венесуэле остается для России принципиальным.

Эксперт отметил, что не готов со стопроцентной уверенностью сказать, что объявит президент США Дональд Трамп в своей речи касательно Венесуэлы. По мнению ученого, американский лидер - настоящий мастер «уходить в сторону» и менять решения в последний момент.

«Другое дело, что давление на Венесуэлу постоянно усиливается. Удавка, которую Трамп набросил на горло правительству страны, постоянно затягивается. Вероятность в каком-то варианте вооруженной акции становится все более высокой», - объяснил профессор СПбГУ.

Ученый напомнил, что по подобной же схеме США действовали при вторжении в Панаму в конце 1980-х годов. Такой же тактики, по словам эксперта, они придерживались и в дальнейшем.

«Просто в Венесуэле совпал ряд удачных, как кажется американцам, обстоятельств. Это сохраняющееся непризнание действующего правительства рядом стран. Это обвинения в адрес правительства в фальсификации итогов выборов. Это экономический кризис. Это невозможность или сложность для союзников Венесуэлы в данный момент оказать ей прямую помощь. Все это Белому дому представляется благоприятными обстоятельствами для усиления давления», - пояснил Хейфец.

При этом профессор отметил, что, например, с Бразилией такой «номер не прошел бы». Венесуэла, по словам ученого, в Латинской Америке занимает уникальное положение. Поэтому она не сможет стать для США «тренажером», но тактика, которую используют американцы, очень давняя, ей много десятков лет.

«В политическом плане Россия уже поддерживает Венесуэлу, и заявления МИД РФ стали тому свидетельством. И на уровне министра, и на уровне замминистра, и на уровне других структур МИД Россия неоднократно заявляла, что Венесуэла остается союзником и стратегическим партнером. И действия США в отношении Венесуэлы неприемлемы», - объяснил Хейфец.

При этом ученый подчеркнул, что Москва прекрасно знает, что невозможно верить в словесные гарантии, что «мы здесь уйдем», а там «вы уйдете». Профессор считает, что позиция России остается прежней: можно договариваться о «каких-то частностях», но нельзя «глобально». Поэтому политическая поддержка Венесуэлы сохранится.

Ранее сообщалось, что на фоне ситуации с напряженностью в Венесуэле Вашингтон анонсировал, что Трамп выступит с заявлением. Вместе с ним выступят военный министр США Пит Хегсет и глава ВМС Джон Фелан. Об этом сообщили в Белом доме. Тема предстоящего заявления не уточняется.

В декабре глава Белого дома объявил венесуэльское правительство «иностранной террористической организацией». Он ввел полную блокаду для нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.

Трамп предупредил Венесуэлу о тяжелых последствиях, потребовав вернуть США якобы «похищенные» нефть, землю и другие активы. Это заявление сопутствует его обещаниям активизировать борьбу с наркоторговлей на суше в рамках кампании США против наркотрафика в Центральной и Южной Америке.