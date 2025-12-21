Bloomberg: США перехватили третий нефтяной танкер у Венесуэлы

Американские военные захватили третий по счету нефтяной танкер у венесуэльского побережья. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Танкер Bella 1 - судно под флагом Панамы, на которое наложены санкции США, направлялось в Венесуэлу для погрузки (нефти - Прим. ред.)», - говорится в материале.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп продолжает таким образом оказывать давление на венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В Белом доме воздержались от комментариев по этой ситуации.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм опубликовала видео захвата американскими войсками танкера с венесуэльской нефтью.