Bloomberg: США перехватили третий нефтяной танкер у Венесуэлы

Отмечается, что Трамп усиливает давление на Мадуро.
Глеб Владовский 21-12-2025 19:19
© Фото: war.gov

Американские военные захватили третий по счету нефтяной танкер у венесуэльского побережья. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Танкер Bella 1 - судно под флагом Панамы, на которое наложены санкции США, направлялось в Венесуэлу для погрузки (нефти - Прим. ред.)», - говорится в материале.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп продолжает таким образом оказывать давление на венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В Белом доме воздержались от комментариев по этой ситуации.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм опубликовала видео захвата американскими войсками танкера с венесуэльской нефтью.

