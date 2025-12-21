МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ушаков: в Кремле надеются к понедельнику узнать результаты переговоров в Майами

Помощник президента РФ подчеркнул, что по результатам переговоров будут приниматься конкретные шаги.
Глеб Владовский 21-12-2025 21:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Кремле рассчитывают, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев доложит президенту России Владимиру Путину о результатах прошедших в Майами переговорах. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Дмитриев сейчас находится в командировке в Майами, и он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и украинцев», - подчеркнул он в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Ушаков отметил, что по результатам этой командировки будет понятно, что может быть принято, а что принимать категорически нельзя. В то же время он допустил, что большинство предложений могут оказаться неприемлемыми ввиду приверженности достигнутым на Аляске договоренностям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин ничего не передавал через Дмитриева американской стороне.

#сша #переговоры #Кирилл Дмитриев #Юрий Ушаков
