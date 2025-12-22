МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп сделает заявление вместе с министром войны

Заявление американского лидера последует на фоне роста напряженности вокруг Венесуэлы.
Владимир Рубанов 22-12-2025 06:14
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему вместе с министром войны Питом Хегсетом и главой Военно-морских сил Джоном Феланом. Об этом сообщили в Белом доме. Тема предстоящего заявления не уточняется.

В этом время Трамп будет находиться не в Белом доме, а останется в Палм-Бич в штате Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Американский президент, по сведениям СМИ, как ожидается, будет находиться там во время зимних праздников.

Ровно за час до заявления Трампу проведут закрытый брифинг по разведке. Заявление американского лидера последует на фоне роста напряженности вокруг Венесуэлы.

В декабре глава Белого дома объявил венесуэльское правительство «иностранной террористической организацией». Он ввел полную блокаду для нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.

Президент США предупредил Венесуэлу о тяжелых последствиях, потребовав вернуть США «похищенные» нефть, землю и другие активы. Это заявление сопутствует его обещаниям активизировать борьбу с наркоторговлей на суше в рамках кампании США против наркотрафика в Центральной и Южной Америке.

Владимир Путин 11 декабря провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Президент России поддержал курс правительства в Каракасе на защиту суверенитета. Стороны обсудили развитие отношений в рамках стратегического партнерства и реализацию совместных инициатив в торгово-экономической, энергетической и финансовой сферах.

#блокада #сша #Дональд Трамп #нефть #венесуэла #карибский бассейн #Пит Хегсет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 