Трамп сделает заявление вместе с министром войны

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему вместе с министром войны Питом Хегсетом и главой Военно-морских сил Джоном Феланом. Об этом сообщили в Белом доме. Тема предстоящего заявления не уточняется.

В этом время Трамп будет находиться не в Белом доме, а останется в Палм-Бич в штате Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Американский президент, по сведениям СМИ, как ожидается, будет находиться там во время зимних праздников.

Ровно за час до заявления Трампу проведут закрытый брифинг по разведке. Заявление американского лидера последует на фоне роста напряженности вокруг Венесуэлы.

В декабре глава Белого дома объявил венесуэльское правительство «иностранной террористической организацией». Он ввел полную блокаду для нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.

Президент США предупредил Венесуэлу о тяжелых последствиях, потребовав вернуть США «похищенные» нефть, землю и другие активы. Это заявление сопутствует его обещаниям активизировать борьбу с наркоторговлей на суше в рамках кампании США против наркотрафика в Центральной и Южной Америке.

Владимир Путин 11 декабря провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Президент России поддержал курс правительства в Каракасе на защиту суверенитета. Стороны обсудили развитие отношений в рамках стратегического партнерства и реализацию совместных инициатив в торгово-экономической, энергетической и финансовой сферах.